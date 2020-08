Veja as mansões de Jeffrey Epstein que estão à venda

Um ano após a morte do milionário Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, dois de seus imóveis estão à venda, somando um valor de 110 milhões de dólares.

Um site americano, que anuncia a casa de Epstein em Nova York postou fotos da townhouse, em Upper East Side, um dos bairros mais caros de Manhattan. Herdada do bilionário, CEO e ex-sócio de Epstein, Les Wexner, dono da Victoria Secret’s, a casa na rua 71 foi construída em 1930, por Horace Trumbauer, e domina o todo quarteirão, com 40 quartos. Não é a toda que consta da lista de uma das maiores mansões da cidade.

As duas fotos de divulgação do interior da casa sugerem o luxo da decoração, que impressionou por valores das peças de arte que Epstein tinha, nem tanto pelo gosto delas. Tinha uma boneca em tamanho real pendurada no teto, várias peças eróticas e quadros retratando o próprio milionário nas paredes. Nada que quem compre provavelmente queira manter.

A mansão da Flórida, que Epstein comprou em 1990, também está a venda. Menor do que o imóvel de Nova York, ainda assim custou dois milhões e meio de dólares e tem seis quartos, uma casa perto da piscina e uma área separada para empregados com três quartos. Hoje está sendo vendida por 22 milhões de dólares.

Parte do valor arrecadado pela venda será convertido como indenização para as sobreviventes. Ainda há uma fazenda no New Mexico, um apartamento em Paris e a ilha do Caribe para serem vendidos.

Quem se habilita?