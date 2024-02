Morre Chris Gauthier, ator de Smallville e Supernatural, aos 48 anos

O ator Chris Gauthier, conhecido por seus papéis em séries como Smallville e Supernatural, morreu aos 48 anos. De acordo com informações fornecidas pela família do artista ao site norte-americano TMZ, ele havia adoecido há pouco tempo. Na última sexta-feira (24), não resistiu e veio a óbito.

Até o momento, a causa da morte não foi divulgada. Gauthier deixa a esposa Erin e seus dois filhos, Sebastian e Ben.

Colegas lamentaram a morte de Chris nas redes sociais

Através das redes, os colegas de trabalho de Chris lamentaram a morte do artista. “Descanse em paz, Chris! Estou de coração partido! Meu amor e pensamentos vão para Erin e os meninos! Você fará falta, irmão! Você era o verdadeiro Capitão [Gancho]”, escreveu o ator Colin O’Donoghue, que contracenou com Gauthier em Once Upon a Time, no Instagram. Confira o post:

Chad Colvin, da agência de talentos Tristar Appearances, publicou: “Gauthier era a própria definição de ator de personagens e não um ator com um nome que alguém pudesse conhecer, mas aquele cuja simples presença era capaz de despertar o interesse de qualquer pessoa”.

Carreira de Chris Gauthier

Além de “Smallville” e “Supernatural”, Chris Gauthier interpretou o chef de cozinha Vincent na série “Eureka”. Além disso, viveu Sr. Smee, o primeiro imediato do capitão gancho, em “Once Upon a Time. Nascido na Inglaterra, o ator logo se mudou para Vancouver, onde iniciou sua carreira.