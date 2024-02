Fátima Bernardes deixa Globo após 37 anos e projeta futuro na TV

Fim de uma era! Após garantir muitas memórias icônicas na televisão brasileira, a apresentadora e jornalista Fátima Bernardes anunciou o encerramento do contrato com a TV Globo após 37 anos. A informação foi confirmada pela própria apresentadora através de seu perfil no Instagram.

Na publicação, Fátima relembra os seus últimos passos e projetos na emissora e declara que este pode não ser o fim de sua passagem pela televisão: “Entreguei, em novembro, 3 propostas de novos programas. Fico feliz em dividir com vocês que já estamos desenvolvendo um deles. Pra quando? Ainda não sabemos. O importante é que seja de qualidade como o público merece”, conta a jornalista, que esteve à frente do Jornal Nacional por quase 14 anos e comandou outros 2 programas na emissora, o “Encontro” e o “The Voice”. Confira a publicação na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Continua após a publicidade

Vale lembrar que a apresentadora foi confirmada neste último fim de semana como a âncora principal da cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris no Youtube, ao lado de diversos influencers e jornalistas influentes no ramo esportivo. Outros apresentadores ainda não foram confirmados.

Estamos curiosos para saber quais serão os próximos passos de Fátima e desejamos boa sorte nesta nova trajetória!