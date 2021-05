Dicas importantes para não perder a Lua de Sangue desta quarta-feira (26)

No início da manhã desta quarta-feira (26), se você olhar para o céu poderá se deparar com um lindo evento astrológico: um eclipse lunar total, conhecido como Lua de sangue, que acontece quando o Sol, Terra e Lua estão alinhados, criando uma sombra no satélite.

Infelizmente, não será fácil acompanhar a fase total do eclipse por conta da luminosidade e do próprio andamento do fenômeno. Mas a partir das 6h47, de acordo com horário de Brasília, o evento terá início e você pode ficar atenta ao céu.

Já o ciclo da umbra, quando a sombra do Sol reflete na Lua, se inicia às 7h44 e termina às 8h25. A fase parcial começa às 9h52 e o espetáculo termina às 10h49. Se você pretende admirar o espetáculo, é melhor pegar bem no início da manhã.

Na Austrália, Nova Zelândia e outros lugares do nosso planeta, o fenômeno poderá ser observado com mais detalhes e nitidez, assim como no Chile e na Argentina.