Homem que estuprou menina em piscina pega 30 anos de prisão

O auxiliar de serviços gerais Jacson Barros de Souza, de 40 anos, foi condenado a 30 anos e 4 meses de prisão por ter estuprado três crianças, de 9 a 13 anos, em uma piscina de um condomínio de luxo. O crime aconteceu em 2017 no bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Além disso, o réu também foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais para cada uma das vítimas.

De acordo com as investigações, os policiais receberam uma denúncia anônima encaminhada à delegacia especializada, no dia 29 de maio de 2017. A denúncia alegava que o homem aparecia em vídeo abusando sexualmente de uma criança de 10 anos dentro de uma piscina.

Anos antes, ainda segundo as investigações, o infrator havia trabalho no condomínio de luxo onde ocorreram os abusos como auxiliar de serviços gerais e, em maio de 2017, foi contratado pelo morador de uma das coberturas do prédio para fazer a limpeza da piscina do imóvel.

Além da menina do vídeo, Jacson estuprou mais duas garotas, sendo uma criança de 9 anos e uma adolescente de 13 anos. Durante depoimento, as vítimas confirmaram os abusos.

A delegada responsável pelo caso na época da prisão, Juliana Tuma, revelou ao G1 o modus operandi de Jacson para atrair as crianças. “Ele captava essas crianças e adolescentes para participar de uma ação na igreja católica, conquistando a confiança da mãe, da família, dava presentes caros e dizia às mães que essas crianças seriam coroinhas na igreja”.

O curso da Ação Penal tramitou sob segredo de justiça, nos termos do art. 234-B, do Código Penal Brasileiro e Jacson respondeu, durante todo o trâmite, preso.

