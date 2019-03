Ator de Segundo Sol é diagnosticado com mesma doença retratada na novela

Dan Ferreira, ator da novela Segundo Sol, foi diagnosticado com a Síndrome de Guillain-Barré. A informação foi confirmada pela assessoria do artista, após entrada no Hospital Cardio Pulmonar, em Salvador.

Curiosamente, a doença também foi tema da novela, já que a personagem Rochelle, interpretada por Giovanna Lancellotti, foi afetada pelo mesmo mal.

Sem causa definida, a Síndrome Guillain-Barré é uma doença neurológica que causa fraquezas e pode levar à paralisia na musculatura respiratória.

Esperamos que fique tudo bem!