Homem mata namorada atropelada após discussão

Carla Sampaio Tanan, de 36 anos, foi morta atropelada pelo namorado no município de Caarapó, próximo a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na noite de domingo (10). O operador de máquinas Thiago Bellatorre, de 29 anos, foi preso em flagrante após ser visto por testemunhas no local.

O casal morava em Dourados, mas estava na cidade vizinha para um almoço na casa da sobrinha do acusado.

Segundo a Polícia Militar, o feminicídio teria acontecido após uma discussão dentro do carro, quando o casal estava voltando do evento familiar. Ele pediu que ela saísse do veículo e logo depois ocorreu o atropelamento.

Perícia no local do crime

Thiago apresentou sua versão do crime à Polícia. De acordo com o relato, Carla teria tentado impedi-lo de sair com o veículo, jogando-se na frente do carro. Entretanto, a polícia suspeita que o atropelamento tenha sido proposital.

Testemunhas presentes na hora da ocorrência afirmam que a vítima foi atropelada mais de uma vez pelo namorado. A mulher morreu no local. Thiago foi preso, então, em flagrante. Conforme informações da polícia, o casal estava junto havia dois anos e a discussão se iniciou por ciúmes.

