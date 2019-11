Homem invade escola na China e ataca crianças com ácido

No Sudoeste da China, um homem invadiu um jardim de infância e atacou as pessoas do local com ácido. Segundo a polícia local, foram cerca de 54 pessoas feridas, incluindo crianças e professores. A polícia de Kaiyuan, na província de Yunnan, confirmou a prisão do homem de 23 anos, com o sobrenome de Kong.

De acordo com o Daily Mail, ele teria escalado o muro da escola na última segunda-feira e usou soda cáustica, que normalmente é utilizada na fabricação de tecidos, detergentes e biodiesel. A polícia local informou ao site que o suspeito teria planejado o ataque como forma de vingança à sociedade por ter crescido com os pais divorciados e ter encontrado dificuldades para trabalhar.

Ataques violentos contra crianças em escolas se tornou algo corriqueiro na China. Em abril de 2018, um homem de 28 anos esfaqueou e matou nove estudantes do ensino médio enquanto eles saíam das escolas para suas casas na província de Shaanxi. O suspeito disse que a motivação do crime foi ter sofrido bulliyng quando estudava. Ele foi executado no mesmo ano. Em janeiro de 2017, um homem com uma faca de cozinha feriu 11 crianças em uma creche na região autônoma de Guangxi.

