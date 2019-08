Homem flagra mulher sendo estuprada e pede para participar do abuso

Uma mulher de 20 anos foi estuprada por dois homens em uma praia da ilha Maiorca, na Espanha. Segundo seu relato, a vítima estava sendo abusada por um rapaz quando uma segunda pessoa, que estava passando pelo local, pediu para participar do ato. As informações são do jornal britânico Mirror.

A mulher ainda contou que conseguiu escapar dos ataques correndo seminua até o mar. Segundo policiais, a jovem foi encontrada na madrugada do último domingo (11) gritando por ajuda. Dois suspeitos foram presos, um alemão, de 32 anos, e um afegão, de 21.

Esse não é o único caso recente de estupro na ilha Maiorca. Na semana passada, uma turista britânica foi violentada e ainda foi ameaçada de ser jogada no mar se tentasse fugir ou impedir o abuso. Um suspeito de 22 anos foi preso na ocasião.

Segundo os policiais, a vítima e o suspeito estavam hospedados no mesmo hotel e se conheceram em uma festa no local. A mulher ainda afirma que todo o estupro foi gravado pelo rapaz em seu celular. O homem nega, alegando que a relação foi consensual.

