Homem é preso por estuprar a próprio sogra de 101 anos

José Bezerra da Silva, 44 anos, foi preso em flagrante por estuprar a sogra, de 101, em Pombos, na Zona da Mata de Pernambuco. A prisão foi feita após a filha da vítima descobrir, através de filmagens, que a idosa era violentada sexualmente. O acusado do crime confessou tudo aos policiais.

A filha da idosa tinha um relacionamento com o agressor há mais de 20 anos. Ela contou à Polícia que estava desconfiada do homem e que por isso tinha instalado câmeras de segurança escondidas. As cenas de violência foram gravadas na manhã de quinta-feira (7).

Após ver as imagens do crime, a filha da senhora procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Vitória de Santo Antão para denunciar o homem. Ela decidiu procurar uma delegacia no município vizinho pois a cidade onde mora não tem atendimento policial específico para mulheres vítimas de violência.

Segundo informações da Polícia Civil, José Bezerra foi localizado em seu local de trabalho, confessou o crime e não resistiu à prisão. Ele foi processado pelo crime e encaminhado para audiência de custódia.

