Homem é preso depois de divulgar vídeo íntimo de ex

O empresário Júlio Alex de Souza Garrido, 38 anos, foi preso em casa por, segundo a polícia, ter gravado um vídeo com uma pistola calibre 380 ameaçando a ex-mulher de morte. Além da ameaça, conforme noticiou o G1, ele também divulgou um vídeo íntimo da ex após descobrir que ela tinha começado um novo relacionamento. De acordo com a Polícia Civil, Garrido não se conforma com o fim do relacionamento, que aconteceu há cerca de dois anos. Os dois têm uma filha juntos.

Garrido, que já foi dono de uma rede de motéis, foi preso em casa no bairro da Pituba, área nobre de Salvador, e a arma usada no vídeo também foi encontrada no imóvel. A defesa dele não se manifestou.

