Homem é hospitalizado após girafa cair em seu carro durante Safari

Um homem foi hospitalizado após se envolver em um acidente de carro envolvendo uma girafa, no parque nacional da África do Sul.

Junto de sua esposa, o homem estava viajando em um trailer alugado no Parque Nacional de Kruger, no domingo (10), quando um ônibus de turistas, com 13 visitantes, colidiu com uma girafa. O acidente fez com que o animal caísse em cima do veículo alugado.

A esposa do homem sofreu leves escoriações, mas ele teve ferimentos mais graves. O homem precisou ser levado por um helicóptero à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital mais próximo.

De acordo com informações do gerente do parque, Isaac Phaahla, na coletiva de imprensa, a girafa de 5 metros de altura morreu no acidente. Além disso, dois passageiros do ônibus de turistas tiveram ferimentos leves.

Os visitantes do Parque Nacional de Kruger podem optar por uma visita guiada ou escolher visitar o local sozinhos, que foi a opção escolhida pelo casal envolvido no acidente.

