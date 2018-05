Myriam Rios sugere voltar com Roberto Carlos

A atriz Myriam Rios, 59 anos, parece não ter esquecido o seu amor do passado. Em sua participação no Programa Silvio Santos, no último domingo (29), a atriz admitiu sentir vontade de reatar o seu relacionamento com o cantor Roberto Carlos, 77 anos. “Ele está solteiro e eu também, a gente podia voltar”, afirmou.

Questionada pelo apresentador do SBT, Silvio Santos, se Roberto Carlos era “bom de cama”, a atriz não se intimidou com a pergunta e já foi logo respondendo. “Otimamente. Muito bom. Tanto é que ele fez uma música ‘Tudo para quando a gente faz amor'”, declarou.

Escalada para a novela “As Aventuras de Poliana”, a próxima estreia infantil do SBT, Myriam já foi casada com o artista por 12 anos e, em 1980, os dois decidiram terminar o matrimônio.

Além disso, esta não é a primeira vez que a atriz mostrou sinais que sua paixão pelo ex ainda está viva. Em um post do Instagram compartilhado em seu perfil, Myriam divulgou uma imagem sua com uma rosa que teria ganho no show que compareceu do Roberto Carlos em janeiro de 2018.

Na legenda da foto, mais uma declaração de amor, desta vez em forma de letra de canção. “Quando a gente ama alguém de verdade, esse amor não se esquece. O Tempo passa, tudo passa, mas no peito, o amor permanece…”, escreveu, citando um trecho da música “Amor sem Limites”.

Confira o post:

