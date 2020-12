Grupo Mulheres do Brasil fará mobilização por vacinas nesta terça (15)

Nesta terça-feira (15), será realizada uma mobilização nacional pela vacinação urgente contra o coronavírus. Organizadas pelo Grupo Mulheres do Brasil, as manifestações ocorrerão a partir das 20h e para participar é simples: basta apagar as luzes de casa e se aproximar das janelas com a lanterna do celular acesa, fazendo um aceno em prol da causa.

“Queremos mobilizar toda a sociedade para a importância de que a vacina chegue logo ao Brasil. Sabemos que há uma dedicação dos laboratórios e especialistas para isso, mas também é preciso que nós brasileiras e brasileiros façamos a nossa parte, reivindicando o nosso direito pela vida e pela saúde”, explica Luiza Helena Trajano, presidente do grupo.

Marisa Cesar, CEO do grupo, completa, apontando o momento delicado que vive o país, com os números de mortes pela Covid-19 se aproximando dos 200 mil. “Não podemos nos calar! Estamos trazendo à tona esse tema tão importante para que realmente encontremos uma solução prática e efetiva pela vida”, disse.

Além da ação de hoje, também é possível participar da campanha nas redes sociais com a hashtag #vacinaurgenteparatodos, que reúne alertas sobre a importância da vacinação imediata para a população.

O que é mieloma múltiplo e como tratá-lo