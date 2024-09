Lollapalooza 2025: confira a programação por dia, preços e mais

O Lollapalooza Brasil anunciou nesta terça (10) os dias em que cada atração se apresenta na próxima edição do festival. O evento reunirá, entre os dias 28 e 30 de março, shows de nomes consagrados e novos da música nacional e internacional. Confira:

Quem está no line-up do Lollapalooza Brasil 2025?

A premiada cantora e compositora Olivia Rodrigo, que conquistou o mundo com seu álbum “SOUR“, fará sua estreia no Brasil. Justin Timberlake, ícone da música pop e R&B, trará ao país a turnê “The Forget Tomorrow World Tour”. Com mais de duas décadas de carreira solo e múltiplos prêmios Grammy, este será o primeiro show do cantor em São Paulo.

Outro headliner é Shawn Mendes – o cantor e compositor já consolidou seu nome na indústria musical global com uma série de músicas que alcançaram o topo das paradas internacionais.

Alanis Morissette, por sua vez, é uma das vozes mais poderosas e influentes do rock alternativo dos anos 90. Seu álbum seminal “Jagged Little Pill” é o vencedor do Grammy 1996 e possui mais de 75 milhões cópias vendidas em todo o mundo ao longo dos mais de 30 anos de carreira. Ainda há shows de Benson Boone, Tagua Tagua, Foster The People, Jão, Dead Fish e mais!

Os ingressos já estão à venda?

Sim! A compra do Lolla Pass (que dá direito à entrada em todos os dias do evento) pode ser feita de forma online, pelo site oficial da Ticketmaster Brasil, ou presencial, no Shopping Ibirapuera, em São Paulo. A novidade desta edição é que o ingresso do Lollapalooza Brasil será digital, garantindo mais segurança e praticidade, além de evitar a cobrança da taxa de envio.

O festival continua sendo cashless, mesmo sem a pulseira. O pagamento híbrido permite que o cliente escolha como quer pagar, seja direto com seu cartão de crédito ou débito ou até mesmo pagamentos por aproximação, como o Apple Pay. Desta forma, é possível solicitar e já retirar o produto na hora, sem precisar de fichas e com muito menos filas. Entretanto, se quiser pagar com dinheiro físico, é só carregar um cartão em um dos caixas.

Onde acontecerá o festival?

Em 2025, as atrações serão no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo. É possível chegar de trem pela estação Autódromo, da linha 9. Ela é a mais próxima do local do evento: fica a 10 minutos de caminhada do portão G.

Lollapalooza Brasil 2025

Quando: dias 18, 29 e 30 de março

Onde: Autódromo de Interlagos, São Paulo

Quanto: a partir de 965,25 (Lolla Pass para os três dias)

Classificação: 15 anos; menores entre 5 e 14 anos, somente acompanhados dos pais ou responsável legal

Ingressos à venda pelo site da Ticketmaster

