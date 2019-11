Google oferece 6 milhões para hackers

A quantia de 1,5 milhão de dólares (aproximadamente R$ 6,3 milhões) está sendo oferecida pelo Google para quem conseguir demonstrar um ataque completo ao Titan M, um chip de segurança instalado em celulares com Android Pixel 3 e 4 e fabricados pelo próprio Google.

A recompensa faz parte de um programa de incentivo da gigante tecnológica para descobrir vulnerabilidade em seus produtos, incluindo o Chrome, Android e até o YouTube. Anteriormente, o pagamento por um único ataque ficava, no máximo, na casa dos 200 mil dólares.

Segundo o G1, o Titan consiste em um mecanismo que analisa constantemente as condições de funcionamento de um sistema, certificando-se de que sua integridade está intacta e que nenhuma alteração foi realizada. O dispositivo também é capaz de realizar o desbloqueio da tela e oferece funções avançadas de segurança para, por exemplo, aplicativos de segurança. Móvel, sua versão M está presente nas duas últimas gerações da linha Pixel (3 e 4).

Em outros aparelhos, a função do chip é realizada pelo processador responsável pelo celular. Ao isolá-la em um único mecanismo é possível, ao menos em teoria, aumentar a segurança do telefone.

De fato, diversas falhas em chips considerados seguros foram encontradas recentemente, o que pode ser um dos motivos que levou o Google a aumentar o valor do prêmio. Caso alguém realmente concretize um ataque contra o Titan M, receberá uma quantia quase equivalente à todas as recompensas pagas no último ano e que totalizaram “mais de US$ 1,5 milhão”, de acordo com a empresa.

