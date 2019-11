Celular dobrável, o famoso “flip”, está de volta!

Os celulares dobráveis – os famosos “flip” – estão de volta! A Motorola anunciou, neste mês de novembro, que lançará o sucessor do Motorola Razr V3. Lembra dele? Pois é, agora ele está bem mais moderno, com tela touch e dobrável que remete ao modelo antigo, e recebe o nome de “Razr“.

O Razr 2019 é dobrável bem no meio, na vertical. Quando “fechado”, o aparelho protege sua tela internamente, que passa a ser utilizada de forma reduzida no display exterior, de forma semelhante ao V3 de 2004.

Essa tela menor, que ficará na parte de fora, indica novas mensagens e ligações, permite o uso do Google Assistente e dá, ainda, para tirar selfies e gravar vídeos com o celular “fechado”. Além disso, é possível responder mensagens do WhatsApp diretamente dessa parte do aparelho. A função de passar faixas e pausar músicas também está disponível.

Motorola Rarz

De acordo com o Canal Tech, a Motorola usou um tempo elevado de pesquisa para chegar ao nível da tecnologia de tela e dobradiças que o Razr 2019 exige. A dobradiça, por exemplo, apoio com seu mecanismo o meio da tela quando o aparelho é aberto. Ao fechar, esse apoio reverte-se e faz a tela dobrar sem “vincar”. Além disso, o celular contém um revestimento especial para repelir líquidos.

O aparelho começará a ser vendido, na pré-venda, em dezembro nos Estados Unidos, inicialmente pela operadora Verizon, e pelo preço de US$ 1 499,99 (cerca de R$ 6 285). As vendas oficiais começam em janeiro de 2020.

Ainda segundo o Canal Tech, o aparelho chegará a outros mercados pelo mundo, mas preços e datas ainda não estão disponíveis.

