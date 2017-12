Globo anuncia saída de William Waack

A Globo anunciou nesta sexta-feira (22) a saída oficial do jornalista William Waack, 65 anos. O comunicado enviado à imprensa foi assinado por Ali Kamel, diretor de jornalismo da emissora.

No início de novembro, ele havia sido afastado de suas funções após vídeo em que ele aparece fazendo comentários racistas vazar na internet.

“Em relação ao vídeo que circulou na internet a partir do dia 8 de novembro de 2017, William Waack reitera que nem ali nem em nenhum outro momento de sua vida teve o objetivo de protagonizar ofensas raciais. Repudia de forma absoluta o racismo, nunca compactuou com esse sentimento abjeto e sempre lutou por uma sociedade inclusiva e que respeite as diferenças. Pede desculpas a quem se sentiu ofendido, pois todos merecem o seu respeito. ​A TV GLOBO e o jornalista decidiram que o melhor caminho a seguir é o encerramento consensual do contrato de prestação de serviços que mantinham. ​A TV GLOBO reafirma seu repúdio ao racismo em todas as suas formas e manifestações. E reitera a excelência profissional de Waack e a imensa contribuição dele ao jornalismo da TV GLOBO e ao brasileiro. E a ele agradece os anos de colaboração.”

