Foi divulgado na noite de quinta-feira (4) o acessório que fará parte do protesto de atores e atrizes contra os recentes casos de assédios sexuais e estupros em Hollywood – e também nos demais ambientes de trabalho – durante o Globo de Ouro 2017.

O broche (ou pin) desenhado pela figurinista Arianne Phillips traz o nome do movimento Time’s Up e servirá para a divulgação do projeto durante o evento do próximo domingo (7).

Leia mais: Mulheres de Hollywood lançam iniciativa contra assédio sexual

O acessório foi feito a pedido da atriz Reese Witherspoon, que junto a outras atrizes, produtoras e demais profissionais da indústria do entretenimento, encabeçam o Time’s Up.

Além do uso de pin, está previsto que artistas vistam-se de preto como manifestação à desigualdade de gênero e racial.

Leia mais: Oscar 2017: significado dos pins de protesto usados por artistas