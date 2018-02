“Gleici Macaca Acreana”: participante do BBB é vítima de racismo

A acreana Gleici Damasceno, participante do Big Brother Brasil 18, foi vítima de ataques racistas no Twitter. Um perfil falso com o nome de “Gleici Macaca Acreana” foi criado usando a foto da jovem. Na descrição, foi escrito “Ana Paula saiu, mas essa petista preta não ganha”.

Após ser denunciado por internautas, o perfil foi retirado do ar. No entanto, antes que isso acontecesse, sua mãe, Vanuzia Damasceno, disse que fez captura de tela do perfil e das publicações feitas por ele. A intenção é que a filha tenha material caso queira tomar atitude em relação aos ataques quando sair do confinamento.