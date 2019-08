Garoto comove a internet ao confortar colega autista em 1º dia de aula

O gesto de um garotinho de oito anos comoveu as redes sociais. Christian Moore foi fotografado consolando seu colega de classe, Connor Crites, durante o primeiro dia de aula dos dois no último dia 14, no estado norte-americano do Kansas.

Por si só, a atitude já seria adorável, mas um detalhe a tornou ainda mais especial: Connor é autista e estava tendo um dia difícil. Ao vê-lo chorando, Christian segurou sua mão.

“Ele foi gentil comigo”, contou Connor a uma emissora local. ‘Eu comecei a chorar e ele me ajudou. Então fiquei feliz… Ele me achou, segurou minha mão e eu chorei ‘lágrimas de alegria’”.

Courtney Moore, mãe de Christian, presenciou a cena e afirma que o momento criou um “laço inquebrável” entre os meninos.

“Eu vi ele no chão consolando Connor, que estava chorando em um canto. Ele o pegou pela mão e o levou para a entrada. Nós esperamos até o sinal tocar e ele o levou para dentro da escola. O resto é história.” Em seu Facebook, ela declarou que é “uma honra ter criado uma criança tão amável e compassiva”.

Já April Crites, mãe de Connor, compartilhou uma mensagem de agradecimento na qual também explicou suas angústias em relação ao filho. “Eu me preocupo diariamente que ele sofra bullying por ser diferente e seu filho aqueceu meu coração. Se houvessem mais crianças como ele, eu não me preocuparia por coisas assim”.

“Eu temo que alguém vá rir dele porque ele não fala direito ou porque ele é agitado e não consegue ficar quieto”, ela disse à equipe de televisão. “Não importa a cor, não importa o gênero, a deficiência ou qualquer outra coisa. Apenas seja gentil, abra seu coração… É disso que precisamos nesse mundo.”

A foto do momento viralizou, sendo compartilhada mais de 21 mil vezes. A reação positiva ao ocorrido fez com que as famílias criassem uma página no Facebook no nome dos meninos, que busca levantar uma bandeira contra o bullying, violência e racismo. “Nosso objetivo é trazer paz e união por meio de nossa campanha e espalhar uma luz positiva com atos de bondade e amor”.

