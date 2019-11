Um incidente em um salão de beleza na Carolina do Norte, Estados Unidos, deixou diversas mulheres assustadas. Dias após fazer as unhas com uma manicure em um estabelecimento da cidade de Greensboro, uma mulher teve uma ingrata surpresa.

Fungos atacaram as mãos dela, deixando o local sangrando e cheio de pus. Segundo a emissora WFMY, a contaminação se deu após o uso de um produto que está se tornando popular nos Estados Unidos conhecido por dip powder, uma espécie de esmalte em pó.

Ao invés de passarem o esmalte, as clientes costumam mergulhar as mãos em um pó e saem com elas quase pintadas. Como várias pessoas fazem o mesmo procedimento e aplicam com frequência o produto, a contaminação torna-se fácil.

“Percebi dias depois que tinha alguns pontos ao redor e tentei passar alguns cremes, mas só piorava”, contou Bethany à emissora.

