Fundador do Duty Free doa sua fortuna bilionária e diz que realizou sonho

Fundador da Duty Free, Charles “Chuck” Feeney doou toda a sua fortuna bilionária. Aos 89 anos, ele disse que realizou um sonho de destinar, em vida, US$ 8 bilhões de dólares para fundações, fundos de caridade e universidades.

Com isso, Feeney encerrou sua empresa de filantropia, meio usado para as doações, em uma cerimônia por videoconferência na segunda-feira, 14, de acordo com a Forbes. Bilionários afeitos à filantropia ,como Bill Gates e Warren Buffett, participaram da celebração.

Para a sua aposentadoria, Feeney reservou US$ 2 milhões que manterão ele e a sua esposa. Nada afeito a flashes e aparições públicas, atualmente o casal mora em São Francisco, na Califórnia, em um apartamento, descrito pela publicação, como modesto.

Ao longo de anos de doações, projetos de educação receberam a maior parte do dinheiro, foram US$ 3,7 bilhões em doações. Iniciativas sociais e ligadas a direitos humanos receberam US$ 870 milhões. Defensor do fim da pena de morte, o agora ex-bilionário doou US$ 62 milhões para a causa e 700 milhões para projetos na área de saúde.

Ainda segundo a Forbes, Feeney destinou perto de US$ 350 milhões para a construção de um campus de tecnologia na Ilha Roosevelt, em Nova York. De acordo com o megainvestidor Warren Buffett, Feeney é um exemplo a ser seguido.

