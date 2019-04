FLIP terá escritora Carmen Maria Machado

Maior feira literária realizada no Brasil, a FLIP (Festa Literária Internacional de Paraty), que este ano acontece entre os dias 10 e 14 de julho, confirmou mais uma atração para sua 17º edição. Trata-se da americana Carmen Maria Machado, autora do premiado “O Corpo Dela e Outras Farras” (Planeta 2018), uma ficção feminista e seu livro de estreia.

A obra, que será adaptada para a televisão pelo canal FX, é composta por diversas narrativas que vão do horror à ficção científica, mas que falam sempre sobre mulheres – as violências que vivenciam, seus desejos e desesperos.

Professora de literatura na Universidade da Pensilvânia, Carmen é descendente de cubanos, tem mestrado em escrita criativa e já publicou alguns ensaios em revistas como a aclamada New Yorker.

Ela já prepara um novo livro, “In The Dream House”, ainda sem previsão de lançamento no Brasil, que abordará violência doméstica no universo LGBT. A obra terá toques biográficos, pois deve misturar memórias dos abusos sofridos pela própria autora e ensaios com temática a la “Star Trek”.

