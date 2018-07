Flip tem, pela primeira vez, espaço exclusivo sobre Hilda Hilst

O Instituto Hilda Hilst e a Hysteria – uma plataforma multimídia de produção de conteúdo feita por mulheres –, com apoio da editora Companhia das Letras, apresentam, pela primeira vez na Flip, a Casa Hilda Hilst.

Em 16 anos de Flip, o autor homenageado terá, de forma exclusiva, um espaço próprio em Paraty. Em frente à Praça da Matriz, no centro histórico da cidade, a casa promete levar os visitantes para dentro do universo de Hilda (1930-2004). A programação conta com oficinas, mesas, saraus e um ambiente expositivo, com vídeos sobre a autora.

Durante o passeio, os fãs poderão mergulhar em conteúdos exclusivos da história de Hilda: desenhos inéditos da escritora, depoimentos de amigos, performances – como a da atriz Tainá Muller, que irá viver a autora no cinema e guiará os visitantes por um passeio pela Casa do Sol, a chácara em Campinas onde Hilda morou de 1966 a 2004.

Será possível, também, conhecer os locais favoritos da autora, como a escrivaninha, a mesa de pedra, a figueira, o pátio interno. No próprio pátio, haverá uma “floresta” de livros de Hilda à disposição para leitura, dos quais o público poderá escolher trechos para recitar nos saraus que acontecem de quinta-feira a sábado, a partir das 20h.

De quinta-feira, 26/7, a domingo, 29/7, a programação da casa começa a partir das 10h. Confira:

Quinta, 26 de Julho

18h – 20h. Sou inteira poeta: Mesa sobre a poética hildtiliana mediada por Luciana Araujo Marques, com Ricardo Domeneck, Laura Erbere e Gutemberg Medeiros

20h – 02h. Sarau Hysteria e Karaokê poético

Sexta, 27 de Julho

10h – 12h. Oficinerla a Dorizeti Mazonas ‘O fluxo de consciência’: leitura de fragmentos da novela Rútilo Nada (livro Da Prosa Ed. Companhia das Letras), buscando compreender os estados alterados, as pulsões, os jorros, as situações limites dos personagens da novela, atraés do recurso de “fluxo de consciência”.

13h – 15h. Hilda chega ao público: Os 3 momentos editorias de Hilda e a chegada de sua obra às grandes editoras e a novos públicos. Mesa mediada por Paulo Werneck, com Ana Lima Cecpilio, Gutemberg Medeiros e e Alice Sant’Anna.

15h. Abertura do Bar do Bico

18h – 20h. A prosa de Hilda transbordando: Com mediação de Carola Saavedra, o ator Donizeti Mazonas e o diretor cinematográfico Eduardo Nunes conversam sobre a transposição da prosa de Hilda para o teatro e o cinema.

20h. Abertura da noite “Cartas ao pósteros”: Intervenção teatral especial sobre as cartas trocas entre Jose Luis Mora Fuentes e Hilda Hilst, com Paula Santiago, Vanessa Del Negri, Jefferson da Fonseca, Glauce Guima e Ana Cândida Cardoso.

20h30 – 02h. Karaokê poético

Sábado, 28 de Julho

10h – 12h. Oficina Donizeti Mazonas “Polifonia hilstiana”: Compreender através da leitura de fragmentos da novela O unicórnio (livro Da Prosa, Ed. Companhia das Letras) as multipas vozes que compõem a escrita de Hilda Hilst, trazendo ao participante a percepção das falas e personagens que compõem o texto.

13h – 15h. CAsa do sol, Obra e Legado que habitam entre o Pátio e a Figueira: Com mediação de Arnaldo Faria, Daniel Fuentes (Presidente do instituto Hilda Hilst) e Mauro Munhoz (arquiteto e presidente da Casal Azul, realizadora da Flip), discutem passado, presente e futuro da Casa do Sol.

15h. Abertura do Bar do Bico

18h – 20h. O Sagrado e o Profano em Hilda Hilst: com emdiação de Mirna Queiroz, a professora Eliane Robert de Moraes e a cantora Zélia Duncan discutem os grandes temas hilstilianos e os desdobramentos contemporâneos.

20h. Abertura da noite com “Lori Lamby”: Intervenção teatral com Iara Jamra.

20h30 – 02h. Karaokê poético

Domingo, 29 de julho

10h – 12h. Oficina Donizeti Mazonas

12h30. Hilda: do silêncio à música: convite para um mergulho num universo onde verso e música se fundem num mesmo fluxo sonoro. A partir do projeto “A canção e o violino”, idealizado pela soprano Manuela Freua e pelo violinista Emmanuela Baldini, o compositor Leonardo Martinelli propõe uma versão musical do poema “roteiro do Silêncio”, escrito em 1959 por Hilda. Ao final, a soprano Manuela Freua e a violinista Amanda Martins apresentam a música.

13h. A intensa troca literária de Hilda com Caio Fernando abreu e Jose Luis Mora Fuentes: Mesa mediada por Ana Lima Cecílio entre Leandro Esteves, Ítalo Morricone e Jeanne Callegari.

15h. Abertura do Bar do Bico

18h. Fechamento da Casa HH.

