Homem mata esposa e filha por não aceitar fim da relação

Vitor Paulo Deucher, 39 anos, matou a facadas sua esposa Simone Feuser, de 32, e sua filha, Amanda Deucher, de 11. O crime aconteceu na noite de terça-feira (13) em Ibirama, em Santa Catarina.

Segundo a polícia da região, Vitor e Simone teriam se separado há duas semanas, mas o homem não aceitou o fim da relação.

Os vizinhos relataram à polícia que escutaram gritos vindos do apartamento e uma viatura foi encaminhada ao local. Vitor Paulo foi encontrado ainda com vida do lado de fora do prédio, onde ele teria caído do 5º andar.

Os bombeiros tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu e morreu no local. Simone e sua filha foram encontradas no corredor do prédio com perfurações pelo corpo.

“Mãe e filha estavam próximas, a menina estava com um ursinho e um travesseiro. Tudo indica que elas estavam tentando fugir das agressões”, informou a cabo da Polícia Militar Soiane Carla Rodrigues.

O caso foi registrado como feminicídio seguido de suicídio. O suspeito não tinha passagem pela polícia nem registros de boletim de ocorrência.

Denuncie a violência contra a mulher. Ligue 180.

