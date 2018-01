Fátima Bernardes atende a pedido de namorado

O advogado Túlio Gadêlha, 30, postou no Instagram um pedido para a namorada, a apresentadora Fátima Bernardes, 55. “Vem logo minha papangua”. A palavra deriva de papangu, que significa pessoa que usa fantasias ou máscara no Carnaval.

Gadêlha estava em Recife, Pernambuco, e Fátima, passando férias com os filhos em Jericoacara, no Ceará.

“Tô chegando”, respondeu Fátima, também nas redes sociais.

Em uma foto publicada na segunda-feira, o casal aparece em uma sorveteria da capital pernambucana. Eles passeavam pelo shopping Rio Mar quando foram abordados por fãs, de acordo com o F5.

Na semana passada, Gadêlha foi exonerado do cargo de presidente do Iterpe (Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco.

Leia também: Câmera de segurança flagra jovem atacada por estuprador

Kate quer quebrar protocolo real no parto