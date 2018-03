“Família quer dizer nunca esquecer”, diz filha de mulher atropelada

A foto publicada nesta segunda (26), no início da tarde, pela adolescente Manuela Vechi é bem diferente das outras presentes em sua página -alegres e descontraídas, algo comum nas redes sociais de meninas da sua idade. Ela fez uma homenagem à mãe, a diretora financeira Sabrina Vechi, que, segundo a polícia, foi morta pelo marido no dia da comemoração do seu aniversário. No último sábado (24), ela foi atropelada pelo empresário Alexandre Vechi, 43, em um condomínio de luxo _com casas em torno de R$ 2 milhões_ em Indaiatuba durante uma discussão. O valor da festa de aniversário de 40 anos, em torno de R$ 20 mil, teria sido a motivação.

Na foto na rede social, Manuela aparece sorridente ao lado de sua mãe, e a legenda: “OHANA quer dizer família, e família quer dizer nunca abandonar ou esquecer”. A frase é uma reprodução do filme “Lilo & Stitch” (Disney). Além disso, Ohana, uma palavra de origem havaiana, é um termo conhecido pelo conceito de que membros de uma família estão ligados e devem cooperar e ajudar-se entre si.

O post é seguido de mensagens carinhosas e de apoio de amigos e familiares de Manuela. O pai foi preso em flagrante e passou por audiência de custódia. Além de Manuela, o casal tem outros dois filhos, Mirella e Enzo. O caso foi registrado como homicídio qualificado (feminicídio) e embriaguez ao volante.

A página do Facebook da vítima, Sabrina, registra vários momentos felizes em família. Um dos seus posts recentes, de novembro de 2017, trazia, inclusive, uma foto com o marido, Alexandre. Entre diversos comentários alegres e positivos, um deles diz: “Casal que curte a vida…muitos passeios, muitas conquistas. Caminhar junto é tudo!!! Deus abençoe, sempre.”

Sabrina e Alexandre Vechi, em foto postada pela vítima no Facebook (nov/2017).

