Família de Frida Kahlo não autoriza Barbie inspirada na artista

Foi lançada nesta quarta-feira (7) a Barbie inspirada na artista Frida Kahlo. Todavia, a família da pintora mexicana emitiu uma nota pública anunciando que tomará as devidas providências contra a fabricante Mattel por ter utilizado a imagem da artista sem autorização, de acordo com O Globo.

“Desconhecemos a origem legal do projeto desenvolvido pela empresa Mattel com uma boneca que claramente representa a imagem da pintora Frida Kahlo”, diz um trecho da nota. Além disso, para Mara, a problemática vai muito além dos direitos de imagem. “Gostaria que a boneca tivesse mais traços de Frida, que não tivesse olhos claros, que trouxesse as sobrancelhas unidas, que representasse tudo o que a minha tia representava: a força… Que represente o México, que seja uma Frida, um estandarte do que é o México“, afirma.

Já a Frida Kahlo Corporation, que diz deter os direitos de nome e identidade da pintora, aponta que a Mattel trabalhou com eles de forma pouco colaborativa com a criação da boneca. Segundo o advogado de Mara Romeo, Pablo Sangri, a família criou a Frida Kahlo Corporation em 2005 em em parceria com a Casablanca Distributors. Por isso, a empresa quebrou o contrato ao não informar aos familiares sobre o uso da imagem de Frida.

Leia mais: Barbie usa hijab pela primeira vez na história

A boneca de Frida Kahlo faz parte da linha anunciada pela Mattel em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que ainda inclui a americana Katherine Johnson (colaboradora de missões especiais da Nasa) e a piloto americana Amelia Earhart.

Leia também: Casal americano decide ter morte assistida no mesmo dia