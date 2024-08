Fabiana emociona Rafa Justus ao chegar de surpresa em festa de 15 anos

A noite da sexta-feira (30) foi de festa para as famílias Justus e Pinheiro. Para celebrar o aniversário 15 anos de Rafaella Justus, todos se reuniram em uma celebração à altura da data no JW Marriott, em São Paulo. Uma ausência, contudo, era prevista e muito sentida, a de Fabiana Justus.

Em meio ao tratamento contra o câncer, a empresária e influenciadora havia dito para a irmã que não poderia ir à festa devido à baixa imunidade. Mas, no meio da noite, Fabi surpreendeu a todos e surgiu para dar um abraço na debutante.

Fabi aparece de surpresa em festa de 15 anos de Rafa Justus

A festa que já estava cheia de homenagens e detalhes emocionantes, como a dança com o pai, Roberto Justus, o padrasto, César Tralli, e uma menção à avó, Helô Pinheiro, ao tocar “Garota de Ipanema”, ficou ainda mais surpreendente.

No meio da pista de dança, Rafaella recebeu o abraço da irmã mais velha Fabiana e se emocionou. No Instagram, a influenciadora publicou cliques do momento e celebrou o que pôde ter vivido.

“Rafinha, nossa princesa! Que especial que foi estar ao seu lado na noite de ontem! Te enganei direitinho hihi. Na verdade, eu realmente não sabia se ia poder estar presente e eu nem acredito até agora que eu pude! A noite foi única assim como você!!!! Te ver feliz me deixa MUITO feliz!!! Te amo pra sempre e estarei sempre aqui por você!!! TE AMO!”, escreveu.

Fabi já havia vivido outro momento muito emocionante com outra irmã durante a semana. Após oito meses sem encontrar Luiza, que mora nos EUA, ela enfim pôde recebê-la em casa.

