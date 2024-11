Explosões em Brasília: o que se sabe sobre o atentado até o momento

Duas explosões foram registradas na última quarta-feira (13) nas proximidades da Câmara dos Deputados e da sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília.

Por volta das 19h30, uma explosão destruiu um veículo estacionado no Anexo IV da Câmara dos Deputados. Vinte segundos depois, outro barulho foi escutado na Praça dos Três Poderes.

Quem era o homem?

O corpo do autor dos ataques foi encontrado deitado na praça. Identificado como Francisco Wanderley Luiz, ele utilizava um terno verde com símbolos de cartas de baralho. O homem de 59 anos, conhecido como “Tiü França”, morava em Santa Catarina, Rio Grande do Sul.

Francisco foi candidato a vereador pelo PL nas eleições municipais de 2020, mas, com apenas 98 votos, não conseguiu se eleger. De acordo com a Globonews, ele havia alugado uma casa nos arredores de Brasília e, após as explosões, policiais fizeram buscas no local e encontraram diversos artefatos explosivos.

De acordo com a polícia e relatos de testemunhas, o homem havia tentado entrar – sem sucesso – no STF. O segurança disse que ele carregava uma mochila e mostrou algo semelhante a um relógio digital, que parecia estar acoplado a uma bomba. Após lançar outros artefatos, ele se deitou no chão e acionou o explosivo junto à nuca.

As redes sociais de Wanderley continham diversas publicações com ataques a “comunistas”, mensagens de cunho religioso e contra o Judiciário. Ele anunciou previamente em dezenas de mensagens que pretendia executar algum tipo de ataque. “Polícia Federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas”, escreveu.

O homem também publicou uma foto em que aparece no interior do plenário do STF, com a mensagem “deixaram a raposa entrar no galinheiro”.

Dentro do carro de Wanderley, a Polícia Militar de Brasília encontrou artefatos explosivos amarrados com um tijolo. Segundo o TSE, ele tinha um patrimônio de R$ 263 mil, que incluíam três veículos, uma moto e um prédio residencial.

Reações

As explosões levaram à suspensão de uma sessão plenária na Câmara dos Deputados. Por conta disso, as atividades no STF e na Câmara foram suspensas até o meio-dia desta quinta-feira (14).

Após as explosões, o perímetro da Praça dos Três Poderes foi isolado. Os prédios do STF também passarão por uma verificação e os servidores e colaboradores foram retirados por medida de cautela.

Além da investigação conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal, a Polícia Federal abriu um inquérito, que deve ser remetido ao ministro Alexandre de Moraes.

