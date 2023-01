Extremistas invadem o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF

Na tarde deste domingo (8), um grupo de extremistas bolsonaristas que marchava pela Esplanada dos Ministérios conseguiu invadir o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e sede do Supremo Tribunal Federal (STF).

😱🚨👀 GRAVE. Manifestantes tentam invadir o Palácio do Planalto. pic.twitter.com/DXJsHAb8CE — Notícias do Pará ◣★◥ Portal de Notícias. (@NoticiasdoPARA) January 8, 2023

O primeiro prédio atacado foi o do Congresso. Após enfrentarem policiais que faziam bloqueios na área, eles subiram a rampa e tomaram as cúpulas. Foram quebradas vidraças no Salão Nobre. Em seguida, um grupo menor invadiu o Palávio do Planalto, conseguindo acessar a área externa do prédio. Eles foram impedidos por uma barreira policial.

GRAVE 👀😱🚨Agora! Em Brasília, manifestantes invadem plenário do Senado. pic.twitter.com/QqG8Tptu6S — Notícias do Pará ◣★◥ Portal de Notícias. (@NoticiasdoPARA) January 8, 2023

A polícia usou bombas de gás lacrimogêneo, mas o grupo ainda assim conseguiu avançar e ocupar todo o jardim no entorno do Congresso. Em um terceiro momento, os manifestantes partiram em direção ao STF, quebraram vidraças e depredaram o plenário da corte.

😱👀GRAVE 🚨 Manifestantes entram no STF e quebram tudo. pic.twitter.com/0rMJio934p — Notícias do Pará ◣★◥ Portal de Notícias. (@NoticiasdoPARA) January 8, 2023

Reforço da segurança

No último sábado (7), o Ministro da Justiça, Flávio Dino, autorizou o uso da Força Nacional na segurança do Distrito Federal para evitar protestos violentos no local. O reforço na segurança local vai até amanhã, quando está marcado um protesto na capital federal.