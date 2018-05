Executiva brasileira é achada morta em rio da Austrália

A executiva brasileira Cecilia Haddad, de 38 anos, foi encontrada morta no último domingo em um rio na cidade de Sydney, na Austrália. Para a polícia, a morte é considerada “suspeita”.

De acordo com informações do site ABC News, a polícia investiga um homem que seria ex-namorado da brasileira, que estava em Sydney no último final de semana e depois viajou para o Brasil. Ela foi vista pela última vez na sexta, em um churrasco e, no sábado, chegou a falar por telefone com alguns amigos.