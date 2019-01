Este bebê ganhou um ensaio de fotos por um motivo muito especial

A história de Waldo, um bebê de apenas 15 dias, chegou aos ouvidos da fotógrafa Nilza Rejane, de 53 anos, e a inspirou para um ensaio delicado. O pequeno ganhou um book daqueles de derreter nosso coração.

O bebezinho é filho de imigrantes haitianos e o fator surpreendente da sua existência é que ele nasceu em uma calçada de Porto Alegre, no dia 21 de dezembro de 2018.

Sua mãe, Judith Fleurissaint Baguidy, de 39 anos, tentou caminhar por 40 minutos em direção a um hospital, mas acabou não chegando a tempo e deu à luz na calçada. Foi um soldado da Brigada Militar que a ajudou no caminho para o hospital, depois do nascimento do bebê, que é o quarto filho de Judith.

Comovida com a história do pequenino, Nilza encontrou a haitiana e fez o convite para a sessão fotográfica.

Depois de aceitar que seu bebê fosse fotografado, a mãe, que trabalha como doméstica, acompanhou cada clique de perto. O pai, Waky Joseph, estava trabalhando em uma padaria e não conseguiu comparecer à sessão, que começou perto das 9h e terminou no início da tarde.

“A Judith, superansiosa, passou o tempo inteiro do meu lado, preocupada com o Waldo”, lembrou a fotógrafa ao G1.

Nilza trabalha há cinco anos fazendo ensaios Newborn, aqueles em que se reproduz poses feitas no útero das mães. Segundo ela, o ensaio normalmente é feito nos primeiros 10 dias de vida. Essa é a data ideal, porque corresponde ao momento em que o bebê tem o sono mais profundo e a flexibilidade do corpo é maior.

Ao fim do ensaio, Judith aceitou ser fotografada com Waldo no colo. A família receberá um fotolivro de 20 páginas com os melhores momentos do bebê. “Ela fala pouco português, ela só dizia assim: ‘muito obrigado’. E junto desse ‘muito obrigado’ tinha um sorriso enorme. Ela não precisou dizer mais nada”, contou Nilza.

Ao G1, através do marido, que domina mais o português, Judith alegou ter ficado muito feliz. “Sem palavras. Todo mundo dá parabéns pelas fotos”, comemora.

