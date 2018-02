Estátua perde a cabeça após turista tentar tirar uma selfie

A estátua que simboliza os Três Reis Magos foi encontrada sem uma cabeça após um visitante tentar subir na obra de arte para garantir uma selfie perfeita com a peça.

O acontecido foi registrado na quinta-feira, 1, na Catedral de San Lorenzo, em Gênova, na Itália, porém, os destroços da estrutura só foram encontrados no dia seguinte por guias turísticos ao fazerem uma visita pelo local.

Selfie con un Re Magio, danni a cattedrale S.Lorenzo a Genova https://t.co/HVz2epum7e — IHaveAdream (@SaCe86) February 3, 2018

Um dos Reis Magos teve sua cabeça decapitada, declarou a Cúria, órgão administrativo da Igreja Católica. As autoridades acreditam que algum turista tentou subir no local, com o possível auxílio de outra pessoa, e quando se apoiou na obra, acabou destruindo-a.

A peça pertencia à coleção “As histórias da infância de Cristo” e, neste momento, o caso está sendo investigado. As imagens das câmeras de segurança da catedral serão analisadas em busca de pistas.

