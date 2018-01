Marca se desculpa por camisetas com logotipo da Febem

A linha de roupas AMP (A Mulher do Padre) lançou em sua coleção um conjunto de camisetas com a estampa do logotipo da antiga Febem (Fundação para o Bem-Estar do Menor), atual Fundação Casa. A iniciativa causou polêmica entre os internautas e, por meio do perfil oficial da marca, a grife divulgou uma nota se desculpando.

“A AMP vem se desculpar pela inclusão de uma camiseta com logo da extinta Febem na sua linha LOST&FOUND. A LOST&FOUND é uma marca de camisetas de uniformes de companhias aéreas, instituições, concertos musicais e muitas outras que remetem a um passado distante. Consideramos que foi um erro a colocação de uma marca como a da Febem nessa linha, retiramos as camisetas imediatamente das lojas, e pedimos desculpas a todos que se sentiram ofendidos.”

Em sua primeira nota de razões por terem feito a roupa, a grife usou a expressão “é uma marca de camisetas de uniformes de companhias aéreas, instituições, concertos musicais e muitas outras que remetem a um passado distante que fez parte das nossas vidas de alguma forma”.

Tal comentário gerou mais protestos dos usuários na página online da empresa. “Até a nota é infeliz, ‘Fez parte de nossas vidas’. Vão saber o que foi a FEBEM antes de criar uma estampa e uma nota dessa bando de riquinho sem noção!”, afirmava um dos comentários. Por fim, a marca redigiu uma outra nota a respeito do seu pedido de desculpa, ocultando este trecho.

No ano passado, cerca de 12 funcionários da antiga Febem foram condenados pela justiça por torturarem 68 adolescentes, além da instituição ter o histórico por ter passado por diversos cenários de violência e rebeliões.

