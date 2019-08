Mulher casada que beijou cantor conta a verdade

Luciene Borges, blogueira que beijou o cantor Thullio Milionário no palco durante um show, falou pela primeira vez sobre o caso. Após o vídeo dos dois se beijando no show viralizar, ela revelou que chegou perto de entrar em depressão e preferiu esclarecer o assunto. Em entrevista para a TV Cidade Web, a blogueira informou que estava no camarim para tirar foto com o cantor e depois foi convidada a subir no palco. Luciene é casada e pediu que o vídeo fosse retirado das redes sociais, mas isso não aconteceu.

Luciene se pronunciou após a entrevista ter sido divulgada e esclareceu que beijou o cantor por vontade própria. “Quero esclarecer que subi no palco por livre e espontânea vontade, e beijei também”.

Mulher casada que beijou Thullio Milionário fala sobre o episódio: 'quase fiquei em depressão' pic.twitter.com/fVxEMEsIni — Fábia Oliveira (@oliveirafabia7) August 6, 2019

Ela ainda revelou que virou motivo de piada em sua cidade e que seu marido também estava sendo alvo. “As pessoas chamaram meu marido de corno. Ele não é corno. Não considero isso uma traição” contou. Ela ainda disse que irá entrar com uma ação contra o cantor e a banda por indenização. “Foram 25 segundos de beijo que transformaram a minha vida num verdadeiro caos. Vou atrás dos meus direitos.”

Entenda o caso

O cantor Thullio Milionário tem o costume de chamar suas fãs para dançar e as beija, depois publica o vídeo do momento em sua conta no Instagram. Com Luciene Borges não foi diferente. O show ocorreu em Muriti, no Ceará, e Luciene subiu ao palco, dançou com o cantor e o beijou. O acontecimento veio à público quando a blogueira pediu que o vídeo fosse retirado. “Por favor, retire o vídeo. Sou uma mulher casada e não quero perder meu filho e esposo. Errei muito. Sou a mulher do vídeo de blusa preta e saia jeans azul.” comentou.

