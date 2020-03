Espanha registra recorde de mortos pelo Covid-19 em um único dia

Apesar das medidas de isolamento, o número de novos infectados e de mortes por conta do Covid-19 continua a assustar a população mundial. Nas últimas 24 horas, a Espanha registrou 832 mortes pelo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde Espanhol. O número é o mais alto registrado em um único dia desde que a pandemia chegou por lá.

Ao todo, já são 72.248 casos confirmados da doença no país. A Espanha já é a segunda nação com maior número de mortes, são 5.690 no total, ficando atrás apenas da Itália.

De acordo com um levantamento da Universidade Johns Hopkins em parceria com o Ministério da Saúde Espanhol, o país é o quarto em registros de casos da doença, ficando atrás de Estados Unidos (104 mil), Itália (86 mil) e China (81 mil).

O governo espanhol declarou “estado de alarme” e decretou quarentena por 15 dias no país no dia 15 de março. Porém, com o aumento significativo no número de casos, as autoridades estudam prolongar o período de isolamento.

