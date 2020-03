Aos 72 anos, Daniel Azulay morre vítima do Corononavírus

Conhecido por muitas gerações como o criador da Turma do Lambe-Lambe, o desenhista autodidata carioca Daniel Azulay faleceu no Rio, na tarde de sexta (27), vítima do novo coronavírus. Aos 72 anos, Azulay estava internado há 15 dias , tratando de uma leucemia quando contraiu o vírus covid -19, que acabou agravando o quadro do paciente e ele não resistiu.

A Turma do Lambe Lambe eram personagens infantis que levaram Azulay para TV e quadrinhos. Na TV aberta, ele ficou no ar por 15 anos e falava de arte e de desenho, sempre com foco no público infantil. Ele também ensinava as crianças a fazer brinquedos de sucata, esculturas de bexiga e jogos de raciocínio. Nos últimos anos, ele ensinava desenho em seu canal no Youtube e criou o curso de ilustrações Oficina de Desenho, com unidades no Rio.