Erika Hilton sofre ataque transfóbico durante comissão parlamentar

Durante uma audiência na Comissão dos Direitos de Defesa da Mulher realizada na tarde desta quarta-feira (05), a deputada federal e líder parlamentar Erika Hilton (PSOL-SP) foi vítima de um ataque transfóbico após uma discussão interromper a audiência comandada pela Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.

Na ocasião, Erika discutia de maneira acalorada com a também deputada Júlia Zanatta (PL-SC) durante a prestação de contas realizada por Cida, quando foi atacada pelo parlamentar Nikolas Ferreira (PL-MG).

“Pelo menos, ela é ela”, proferiu Nikolas, que chegou a publicar o momento em seu perfil no X.

Após o fim da sessão, os ataques à deputada seguiram nas redes sociais. Em uma publicação também feita no X, Julia Zanatta agradeceu Nikolas pela “defesa” em meio a discussão, e questionou a presença de Erika durante a comissão.

“Cafona mesmo é não se amar do jeito que Deus nos fez”, comentou a deputada.

Essa não é a primeira vez que os deputados do PL se envolvem em ataques relacionados à questão de gênero.

Continua após a publicidade

Em dezembro de 2023, Nikolas chegou a ser condenado a pagar multa de R$30 mil após denúncias de ataques transfóbicos à deputada Duda Salabert. Até o momento, Erika não se pronunciou.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.

Continua após a publicidade