Entenda a polêmica entre Blogueirinha e Ludmilla

Na última segunda-feira (14), a cantora Ludmilla contou, em entrevista ao Portal Léo Dias, os motivos por trás do desentendimento com Bruno Matos, que dá vida à personagem Blogueirinha, e da recusa em participar do “De Frente Com Blogueirinha”, programa comandado pelo apresentador.

A briga e o afastamento começaram após o Prêmio Multishow de 2019, quando a artista recebeu a consagração de Canção do Ano por “Onda Diferente” e, ao subir no palco, foi vaiada e recebeu críticas racistas. Na época, Blogueirinha publicou um vídeo dizendo que Ludmilla deveria “agradecer as vaias”, pois todo artista precisa delas para se legitimar.

“Um dia histórico para a música, para o Prêmio Multishow, que em 27 anos nenhuma cantora negra tinha ganho a maior categoria, que era a cantora do ano. Eu fui a primeira cantora preta a receber essa categoria. E fui subir no palco, feliz da vida, para pegar o prêmio e daí comecei a ser vaiada e atacada, um monte de gente me chamando de macaca, com palavras racistas”, relembrou Lud.

A artista, após explicar o momento traumático, se decepcionou com o comentário de Bruno sobre a situação: “E aí, quando eu vou pra internet no dia seguinte, eu me deparo com um vídeo da Blogueirinha dizendo que eu tinha que agradecer pelas vaias e pelos ataques racistas. Eu simplesmente só fiquei mal, nem falei nada, não revidei, só quis apagar esse episódio da minha cabeça”.

Resposta de Blogueirinha

Após a entrevista vir à tona, o apresentador usou seu perfil para se pronunciar, e pediu desculpas em uma sequência de stories publicados no Instagram. “O tom da brincadeira que eu fiz foi péssimo. Só queria que ela e todo mundo entendesse que eu não sabia que o tom das vaias era num sentido para atacar ela”, disse.

Na carta aberta em formato de vídeo, Bruno reconhece que se deixou levar pela briga entre os fãs de Anitta e Ludmilla e ignorou o caráter racista por trás das críticas recebidas pela cantora: “Eu pensei que era mais aquela briga de Anitta e Ludmilla, porque eu sempre fui muito ‘Anitter’. E nessa de comprar briga de cantora pop, eu comprei”.

O apresentador acrescentou: “Eu super me arrependo, porque eu era muito infantil, eu era mais novo. No início da internet, eu achava que podia fazer brincadeira com coisas que eu nem tinha ido a fundo pesquisar”.

Durante o pronunciamento, Matos também revelou que, apesar das falas da cantora, ele recebeu um convite para levar o programa para o Numanice, evento de pagode organizado por Ludmilla: “Temos que falar a verdade aqui, porque surgiu o convite de uma ação, de uma marca, para que eu fosse com o De Frente no Numanice. Ela não queria ir no De Frente, mas queria que eu fosse com o De Frente com o Numanice e eu também não quis. Queria conversar com ela e ela não quis”.

Por fim, ele reiterou o pedido de desculpas e lamentou o caso: “Não foi desse jeito que ela contou, mas foi o jeito que ela sentiu. E eu fico muito chateado. Por isso, Lud, eu te peço desculpas, por ter dado a entender qualquer outra coisa. Minhas sinceras desculpas para você.”

Equipe de Ludmilla

Após a declaração de Blogueirinha, a assessoria de imprensa da cantora divulgou uma nota informando que, em setembro, uma marca sugeriu à equipe de Ludmilla uma ação publicitária envolvendo o programa De Frente com Blogueirinha, mas a proposição foi “prontamente declinada”.

“Reiteramos que o convite ou qualquer sugestão de participação nunca partiram de Ludmilla ou de sua equipe e que a recusa foi feita de forma transparente e respeitosa”, finaliza o comunicado.

