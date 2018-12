Empresa paulistana surpreende ao levar os funcionários para a Disney

Cada vez mais as empresas e startups tentam transformar o ambiente de trabalho em um lugar mais irreverente e que estimule a criatividade. E isso não é diferente no Grupo Gaia, que até viagem para a Disney concedeu aos funcionários pela meta anual batida.

O engenheiro e empresário do grupo João Paulo Pacifico contou, em um perfil na Veja, que sempre tanta aplicar valores da psicologia positiva no ambiente de trabalho. Por isso, prometeu levar todos seus funcionários para a Disney, caso as metas de 2018 fossem batidas.

Os números foram superados e a equipe de quase 70 pessoas recebeu a boa notícia: iriam visitar o Mickey na última semana de fevereiro de 2019. O Grupo Gaia arcaria com as todos os custos de transporte, entrada nos parques e alimentação, além de auxiliar e financiar a obtenção de passaporte e visto dos funcionários.

Leia mais: Casal segura menino de 6 anos para que filho o agrida; veja vídeo

“O objetivo era fazer 1 000 pontos em diversas atividades como ações sociais (doação de sangue), captação de recursos para ONG Gaia + e resolução de pendências”, afirma Pacífico, em entrevista à Veja. “As metas eram coletivas, mas acompanhamos individualmente o desempenho, para que ninguém se aproveitasse dos demais”.

A inspiração de João vem do livro do bilionário inglês Richard Branson, do Virgin Group. Nele, leu que uma cultura forte permite que uma empresa atue com sucesso em áreas distintas como aviação e música.

A partir do que aprendeu, o empresário decidiu montar um conglomerado de empresas do seu jeito, que fugisse dos esteriótipos. Isso significava abandonar os ternos, incrementar o escritório com uma rede – que serve como mezanino para reuniões – e um tobogã – que liga os dois andares -, e ainda criar um mascote, o chamado Sr. Gentileza, um boneco que passeia pelas mesas dos funcionários.

Veja mais: Mãe cancela chá de bebê depois de família criticar o nome da criança

Siga CLAUDIA no Instagram