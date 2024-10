Elenco de ‘Sandy & Junior’ se reúne após 25 anos da série; veja antes e depois

O elenco de Sandy & Junior, série de sucesso da década de 90, se encontrou para celebrar os 25 anos da produção. Os atores desembarcaram na Costa do Sauípe, litoral norte da Bahia, na última segunda-feira (28).

A comemoração contou com Fernanda Paes Leme (Patty), Douglas Aguillar (Mau), Paulo Vilhena (Gustavo), Igor Cotrim (Boca), Wagner Santisteban (Basílio), Camila dos Anjos (Bebel), Bruna Thedy (Ritinha), José Trassi (Dodô) e Karina Dohme (Bete), que compartilharam os registros nas redes sociais.

Reação do elenco com o reencontro

Uma das publicações foi feita em conjunto, com a legenda: “A galerinha mais ou menos que é mais mais na vida! São 25 anos de muitas memórias, de uma amizade que nasceu na adolescência e dura até hoje graças ao afeto e respeito que nutrimos um pelo outro”.

Essa é a primeira vez que o grupo, conhecido como “Galerinha + ou –”, se junta desde o fim das gravações. “É uma delícia, uma nostalgia se reconectar com a turma. E o bom é que nossa relação e convivência foram tão intensas que a amizade e a intimidade que tínhamos um com o outro duas décadas atrás seguem vivas até hoje!”, comenta Bruna.

Além disso, alguns atores levaram seus companheiros e filhos para a viagem. “Está sendo mágico reunir quase todo mundo, ouvir sobre os projetos, apresentar filhos, falar da vida, da carreira, do que vivemos… De nós. Lágrimas e sorrisos de, agora adultos, que seguem aprendendo juntos o valor da verdadeira amizade”, comentou Fe Paes Leme em suas redes.

