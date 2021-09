Morre Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, aos 52 anos

Morreu nesta quarta-feira (8), aos 52 anos. Dudu Braga filho do cantor Roberto Carlos. O músico lutava contra um câncer no peritônio (membrana que envolve a parede abdominal), desde setembro do ano passado.

Braga era produtor musical e passava por tratamento contra a doença no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas não resistiu. Ele deixa a companheira, Valeska, e sua filha Laura, de 5 anos.

Anteriormente ele já sofreu um câncer no pâncreas, mas se recuperou. Sua última postagem no Instagram foi para homenagear sua esposa e filha.