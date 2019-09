Como Roberto Carlos influenciou o nascimento do Padre Fábio de Melo

View this post on Instagram

#Repost @robertocarlosoficial ・・・ E logo no 1º show da Temporada São Paulo 2019 a visita do Padre Fabio de Melo no camarim #UmMilhaodeAmigos Uma honra poder estar ao lado do artista que compôs e cantou a trilha sonora do meu nascimento. Doutor Afonso, o médico que conduziu o parto, cantava “Jesus Cristo”, enquanto eu chegava ao mundo. Muito significativo para mim. A expressão “Jesus Cristo, estou aqui”, sempre me acompanhou. Ela reacende em mim o eterno desejo de ser Dele a casa, o território disponível para levá-Lo por onde eu for.