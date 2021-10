Após agressão à ex-esposa, DJ Ivis tem liberdade garantida pela Justiça

Após quatro meses da divulgação do vídeo em que Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis, aparece agredindo sua ex-esposa Pamella Hollanda, o agressor teve sua liberdade concedida pela Justiça do Ceará, nesta sexta-feira (22), segundo informações do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) ao G1.

Com isso, ele pode sair do presídio Irmã Imelda Lima Pontes, na Região Metropolitana de Fortaleza, a qualquer momento. Em 31 de agosto, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, negou o sexto pedido de habeas corpus solicitado pelos advogados do agressor.

“Pacífico é o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso”, disse Mendes.

Segundo a defesa do DJ Ivis, não havia elementos suficientes para concluir que o acusado desacatou medidas protetivas. O pedido de revogação da prisão preventiva foi negado no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e por ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).