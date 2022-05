Mulheres gastam uma média de 7 anos de vida com cuidados domésticos

Uma pesquisa desenvolvida pela ONG Think Olga aponta que as mulheres são as principais responsáveis pelo cuidado doméstico, gastando em média 21 horas semanais, o que soma sete anos de suas vidas inteiras. Publicado nesta segunda-feira (3), o levantamento foi feito em parceria com a Brastemp e tem como objetivo debater sobre a divisão de tarefas domésticas.

Ainda de acordo com os dados divulgados, desses sete anos, pelo menos quatro são dedicados à manutenção das roupas. Caso a mulher fosse paga para realizar esse trabalho, ao longo da vida, ela receberia um total de R$ 113 mil de renda extra.

Além disso, a pesquisa constatou que a cada 100 homens que casam, 12 já não lavavam roupa antes do casamento, e outros 38 deixam de lavar. Já as mulheres, a cada 100 que casam, 93 já lavavam roupa antes do casamento e uma delas passa a lavar.

Um debate sobre a desigualdade nas tarefas domésticas

Para refletir sobre a temática, a Brastemp convidou o casal Camilla de Lucas e Matheus Ricardo para uma conversa sobre a diferença de dedicação de tempo entre homens e mulheres nas tarefas domésticas.

No vídeo publicado, a influenciadora conta, com bom humor, que disse sim ao pedido do noivo, mas deixando claro que não está se casando “para arrumar a casa enquanto seu marido fica no sofá descansando”. Por isso, mostra o termo de divisão total de tarefas para Matheus, e decidem quem vai ficar com quais afazeres domésticos. Confira o vídeo na íntegra:

Além do casal, Rafa Brites e Felipe Andreoli, Hanna Khalil, Mandy Candy e Fred Nicácio se juntam à marca e convidam seus seguidores a assinarem o termo de divisão de tarefas.

