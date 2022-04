Programa de empoderamento financeiro impulsiona independência feminina

Depois de lançar, em 2020, o Portal de Independência Financeira, a Pantys, marca brasileira de calcinhas absorventes, cria agora seu programa Representantes, através do qual mulheres poderão criar suas próprias lojas no site da marca e, assim, receber uma comissão sobre a venda realizada com o código de cada uma delas. “Cada pessoa poderá fazer sua própria curadoria de produtos, escolher os que mais gosta para sua lojinha e vendê-la com seu código. A comissão será baseada no volume de vendas e as representantes terão acesso a todos os números de pedidos, vendas e comissões”, explica Emilly Ewell, sócia fundadora da Pantys. Ela não esconde que a iniciativa tem inspiração em marcas de produtos cosméticos que, há anos, por meio da venda “porta a porta”, geram fonte de renda para mulheres. “Esse empoderamento, tanto na carreira quanto financeiro, é muito importante. E, para nós, que trabalhamos com um produto extremamente íntimo, essa propaganda boca a boca é fundamental. Então, cada cliente já é meio que uma embaixadora da nossa marca”, acrescenta Emilly.

A Pantys tem feito sucesso no mercado por ser a única marca de calcinhas absorventes clinicamente testadas no mundo, além de sua proposta de quebrar os tabus sobre a menstruação. Emilly conta que outra inspiração para o projeto Representantes foram os relatos que ela e sua sócia, Maria Eduarda Camargo, recebem com frequência nas redes sociais: “São histórias de mulheres que não possuem experiências ou conhecimentos técnicos para um emprego formal e não saem de casa, de um relacionamento abusivo, por falta de uma renda para se manter. Pensamos em proporcionar autonomia para essas mulheres e também uma renda extra para quem está precisando complementar o salário no final do mês.”

A empresária ressalta que os produtos da marca já geram uma economia, uma vez que as clientes podem deixar de consumir absorventes descartáveis a cada mês, e espera que o programa Representantes ajude a democratizar o acesso a essa tecnologia de cuidado íntimo. “Temos o empoderamento feminino e a independência financeira como pilares do nosso trabalho. Esse projeto é mais um passo na construção dessa comunidade de pantylovers”, conclui Emilly.