Elenco de ‘Deus Salve o Rei’ se diverte em clipe de ‘funk medieval’

Existe contraste maior que a era medieval e o funk? Bom, o elenco de Deus Salve o Rei decidiu arriscar e se reuniu em um videoclipe superdivertido em que aparecem caracterizados para a novela cantando paródias de funks famosos com letras relacionadas ao enredo da trama.

–

A ideia surgiu depois de a atriz Bruna Marquezine publicar em suas redes sociais um vídeo de diversos atores dançando um pancadão nos bastidores da produção afirmando que seu núcleo da novela era o mais animado. Marina Ruy Barbosa revidou e colocou até um cavalo na jogada ao gravar parte do elenco e da produção rebolando em um dos cenários.

Até que o diretor artístico de Deus Salve o Rei, Fabrício Mamberti, convidou o assistente de direção Matheus Senra para dirigir um clipe oficial com a equipe inteira usando o equipamento da novela. As gravações aconteceram entre as cenas e começaram ainda no início da produção, tanto que o ator português José Fidalgo – que saiu da trama no meio por questões de enredo – aparece no vídeo cantando com Bruna Marquezine.

–

O vídeo está disponível no Globo Play.