Depois dos tigres, agora leões são testados positivos com a COVID-19

Primeiro foi Nadia, a tigresa que testou positivo para a COVID-19 há três semanas. “Amostras foram tiradas do focinho, da garganta e de órgãos de respiração enquanto ela estava anestesiada”, o Zoológico do Bronx confirmou em nota.

Na mesma época que Nadia demonstrou os sintomas foi confirmado que outros animais que estiveram em contato com ela estavam em observação, sendo outros três tigres e três leões. Todos estavam com a mesma tosse seca e sem apetite, como a tigresa tinha ficado antes da confirmação de sua contaminação.

Pois bem, agora estão confirmadas as contaminações dos animais, o Zoológico confirmou em nota. Os testes foram feitos essa semana, no próprio local e as amostras vieram das fezes dos animais (para evitar colocá-los pelo processo de anestesia). A iniciativa não foi tomada por nenhuma piora dos leões ou tigres, mas para contribuir para a pesquisa que busca maior compreensão de como o coronavírus age, inclusive com os animais. O zoológico se preocupa em mais uma vez afirmar que os escassos kits de teste para humanos não foram usados para os testes dos tigres ou leões, mas que seguiram outro processo para ter a confirmação.

“Todos oito felinos estão bem, estão agindo normalmente, se alimentando bem e as tosses já diminuíram”, diz a nota oficial. Os outros felinos do zoológico, que incluem leopardos e puma, entre outros, não deram sinais de contágio. Todos estão em observação.

Nadia, a primeira a testar positivo, foi infectada por um humano que não demonstrava nenhum sintoma da doença. O zoológico do Bronx (que ficou internacionalmente famoso com as personagens da animação Madagascar) , está fechado desde o dia 16 de março. “Nós esperamos a recuperação completa de todos os animais”, encerra a nota.